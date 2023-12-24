Причиной смерти 43-летнего актера сериала «Глухарь» Алексея Черных стал инфаркт

В театре Et cetera назвали причину смерти известного артиста Алексей Черных, работавшего в этом театре. Как сообщается в телеграм-канале Et cetera, 43-летний Алексей Черных умер от инфаркта.

Коллеги скорбят о безвременном уходе еще очень молодого и очень талантливого артиста, которого поклонники запомнят не только по ролям в театре, но и кино. Алексей Черных снимался в сериалах «Ищейка», «Глухарь» и «Мент в законе». В театре Черных мечтал сыграть героя произведений Федора Достоевского. И даже сам писал инсценировку.

Последние годы жизни Алексей Черных провел на Алтае, был проводником, водил путешественников по горам.

В театре ждали возвращения Черных. Но этим планам и мечтам сбыться не суждено.

«Леша был так молод. Нет слов, чтобы выразить свою боль. Светлая ему память», - приводятся в телеграм-канале Et cetera слова худрука театра Александра Калягина.

Напомним, Алексей Черный умер в минувшую субботу, 23 декабря, в Москве. В столицу Алексей Черных прилетал с Алтая, чтобы принять участие в церемонии прощания с покойной актрисой Татьяной Владимировой.

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