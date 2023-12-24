Единственный сын Надежды Бабкиной заявил, что мать хотела пристроить его в интернат

48-летний сын Надежды Бабкиной поделился личной историей из жизни в студии программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» на НТВ. Даниил рассказал о своем детстве, которое едва ли можно назвать безоблачным. Первенца звезда театра «Русская песня» родила от музыканта Владимира Заседателева. Маленький Даниил редко видел свою маму и отца, те постоянно были в разъездах. Надежда Бабкина много гастролировала, давала концерты, разъезжая по городам и весям. Сидеть дома и приглядывать за ребенком казачка Надя не могли. Воспитывала Даниила бабушка, ей помогали соседи. Когда мальчику исполнилось 11 лет, мать с отцом решили отдать его в интернат, конечно же, на время. Но Даниил, который уже привык к свободе, взбунтовался. Он не хотел подчиняться воспитателям, жить по расписанию и жесткому графику.

«Меня хотели в интернат пристроить. Я говорил: вы что, хотите меня вообще не видеть. В интернате мне бы пришлось познакомиться с миром дисциплины и знаний, а я привык быть предоставлен самому себе», - рассказал сын Надежды Бабкиной.

Кстати, сейчас сын певицы-народницы может назвать себя примерным семьянином. Вместе с женой Татьяной он воспитывает троих детей: Георгия, Веру и Марфу. Своих внуков Надежда Бабкина просто обожает. Она стала для них идеальной бабушкой.