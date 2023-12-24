Авербух о сыне от Арзамасовой: «Я обязательно его до 3 лет поставлю на коньки»

Илья Авербух рассказал о том, как они с женой Лизой Арзамасовой воспитывают сынишку Левушку. Молодые родители стараются делать так, чтобы мальчик меньше смотрел телевизор. Мама постановщика ледовых шоу подарила им кинопроектор с пленками, тот самый с диафильмами на стенке. Смотря мультфильмы и сказки с сыном, хореограф не скрывает, что сам испытывает ностальгию и погружается в детство.

К тому же, Илья Изяславич собирается поставить сынишку на коньки. Хотя с первенцем Мартином он придерживался другого мнения, считая, что лучше не втягиваться в этот тяжелый труд, который потребует полную самоотдачу. Фигуристом их сына с Ириной Лобачевой постановщик ледовых шоу не видел.

«А по Льву у меня вопрос открытый. Я обязательно его до 3 лет поставлю на коньки. Если увижу, что сын к этому расположен, талантлив, то будем заниматься», - поделился Илья Авербух в интервью с сайтом Teleprogramma.pro.

Сынишка Лизы Арзамасовой уже занимается акробатикой, гимнастикой и вокалом. Через сына Льва хореограф свои мечты воплощать не собирается. К примеру, он не ставит перед собой задачу сделать так, чтобы в будущем, если сын станет фигуристом, он обязательно возьмет золото на Олимпиаде.