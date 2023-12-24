Настя Ивлеева пожертвует на благотворительность все деньги, которые она заработала на «голой» вечеринке

Настя Ивлеева записала официальное обращение после скандала с «голой» вечеринкой. Первый день мероприятия был закрытым, там присутствовали только знаменитости и все было в условиях 18+. Среди гостей тусовки можно было увидеть Лолиту Милявскую, которая позиционирует себя как женщина без комплексов, еще одну провокационную телеведущую Ксению Собчак, поп-короля сцены Филиппа Киркорова и многих других.
Ивлеева призналась, что она никак не ожидала, что в СМИ раздуют такую сенсацию. По словам блогерши, она не хотела кого-то обидеть или оскорбить. Кстати, во второй день мероприятия, вечеринку посетила полиция. Об этом Настя Ивлеева рассказала в своих соцсетях. На праздник пришли около 1500 тысяч человек, эта часть мероприятия тоже носила закрытый характер, присутствовать на вечеринке могли только те, кто купил билет.
Ивлеева дала понять, что «голая» вечеринка была всего лишь частью ее проекта. Ранее блогер устроила фотосессию для 100 женщин, которые не боялись показать себя, все опять же строго 18+. Цель — сделать уникальный арт-проект, суть которого показать, что любое женское тело красивое.
«Мне важно работать в России, для нашей аудитории. Куда важнее, чем сотрудничество с ушедшими брендами. Мы организовали закрытую презентацию проекта для звезд шоу-бизнеса. На второй день продавались билеты. И на мероприятие пришло полторы тысячи человек. Все строго 18+.
На второй день к нам приехали сотрудники полиции и да, мы внимательно отнеслись к их комментариям, внесли все корректировки на месте. Все вырученные средства от продажи билетов во второй день я лично направлю в благотворительные организации и ни в качестве оправдания, или акта добрых дел. А просто потому что это единственный возможный вариант развития событий в данном ключе.
Создавая какой-либо контент в Интернете, я не хочу никого оскорбить. А для всего остального есть работа над ошибками», - извинилась Настя Ивлеева.
Настя Ивлеева оправдалась за голую вечеринку. Фото: соцсети, скриншот