Настя Ивлеева пожертвует на благотворительность все деньги, которые она заработала на «голой» вечеринке

Настя Ивлеева записала официальное обращение после скандала с «голой» вечеринкой. Первый день мероприятия был закрытым, там присутствовали только знаменитости и все было в условиях 18+. Среди гостей тусовки можно было увидеть Лолиту Милявскую, которая позиционирует себя как женщина без комплексов, еще одну провокационную телеведущую Ксению Собчак, поп-короля сцены Филиппа Киркорова и многих других.

Ивлеева призналась, что она никак не ожидала, что в СМИ раздуют такую сенсацию. По словам блогерши, она не хотела кого-то обидеть или оскорбить. Кстати, во второй день мероприятия, вечеринку посетила полиция. Об этом Настя Ивлеева рассказала в своих соцсетях. На праздник пришли около 1500 тысяч человек, эта часть мероприятия тоже носила закрытый характер, присутствовать на вечеринке могли только те, кто купил билет.

Ивлеева дала понять, что «голая» вечеринка была всего лишь частью ее проекта. Ранее блогер устроила фотосессию для 100 женщин, которые не боялись показать себя, все опять же строго 18+. Цель — сделать уникальный арт-проект, суть которого показать, что любое женское тело красивое.