Николаев лично подготовил дочку Веронику к музыкальному зачету, усадив ее за рояль

Юлия Проскурякова гордится своей 8-летней дочкой Вероникой. В свое микроблоге муж актрисы именитый композитор Игорь Николаев опубликовал свежее видео, запечатлев, как его дочь музицирует за роялем. Похоже, что Ника готовится к какому-то отчетному концерту в рамках экзамена. Девочка родилась в творческой семье, поэтому неудивительно, что она занимается музыкой.

Кстати, неплохо музицирует и сын Аллы Пугачевой — крестник Игоря Николаева Гарри Галкин. На одном из праздников братик Лизы даже играл на пианино вместе с композитором, подбирая мелодию на слух. Такая импровизация в четыре руки произвела неизгладимое впечатление на гостей. Теперь музицировать Гарри может вместе с дочкой Юлии Проскуряковой Вероникой, которая также овладела некоторыми навыками.

«Ох, волнуемся, завтра зачет! Репетируем!» - отметил Игорь Николаев.

Вероника играла на рояле под неусыпным контролем отца, который следил за тем, чтобы у дочери все получалось. И она сумела продемонстрировать свой талант перед экзаменаторами.