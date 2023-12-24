Роман Костомаров готов обеднеть ради того, чтобы вернуть здоровье: «Я бы отдал все деньги»

Роман Костомаров после тяжелой болезни и борьбы за жизнь лишился конечностей — из-за гангрены ему ампутировали стопы ног и кисти руки. Мама олимпийского чемпиона заявила, что если бы ее сын в тот момент отказался от операции, от которой по сути зависела его жизнь, счет шел на часы, она дала бы это согласие за него. Также поступила бы и жена фигуриста Оксана Домнина. Как и любая мать Валентина Николаевна хотела, чтобы ее сын жил.

Сам Роман Костомаров не стал скрывать, что ему было страшно предстать перед людьми в том состоянии, в котором он оказался — на протезах. Однако вместо жалости со стороны поклонников, он увидел поддержку и восхищение. Мало кто мог поверить в то, что спортсмен так быстро восстановится. Он даже вышел на лед, откатав с Татьяной Навкой их олимпийскую программу. Спортсмен дал понять, что помимо поклонниц он также приобрел и фанатов среди мужчин, которые удивлены и восхищены его силой духа, его характером борца.

При этом Роман Костомаров не стал скрывать, что он отдал бы все свои деньги, согласился бы на нищету и безденежье, если бы ему вернули его здоровье.