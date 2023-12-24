13-летняя блогерша Милана Хаметова купила трехэтажный особняк: «Самая заветная мечта»

Милана Хаметова снискала любовь поклонников-подростков, став звездой соцсетей. В YouTube у девочки 6 с лишним миллионов подписчиков. Похоже, что юная звездочка может похвастаться неплохими заработками. Так, в своем микроблоге она опубликовала свежее фото, на котором была запечатлена со связкой ключей от нового трехэтажного коттеджа. Как пишет «СтарХит» Милана Хаметова сумела заработать себе на роскошный подарок к Новому году — теперь у нее есть своя недвижимость. А ведь юной звездочке всего 13 лет.

«Самая заветная мечта, которая исполнилась в канун Нового Года! В деда мороза я, конечно, верю, но в себя больше!» - отметила Милана, позируя на крыльце коттеджа.

За успехами девочки следит и Клава Кока. «Поздравляю!» - написала она.

В комментариях подписчики стали обсуждать величину заработков Миланы Хаметовой. Кстати, ее дебютный трек «Умка» собрал порядка 110 миллионов просмотров. Популярности юной звездочке добавил и Давид Манукян, бывший парень поющей телеведущей Ольги Бузовой. Вместе они снимают забавные ролики для соцсети. Сама Милана заявляет, что на жизнь ее заработков вполне хватает. А поклонники девочки шутят, что раз дом она уже себе купила, осталось только получить паспорт.