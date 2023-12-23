«Взрослые ушли в отрыв»: как поклонники отреагировали на праздник, который устроила Бородина для младшей дочки

Ксения Бородина не скрывает, что не жалеет денег на своих детей. Она растит дочку Теону от Курбана Омарова и Марусю, которая родилась в ее первом браке с Юрием Будаговым. Телеведущая признавалась, что наследницы уже получили по квартире в Москве и смогут пользоваться своей недвижимостью, когда вырастут.
22 декабря день рождения отметила ее младшая дочка. Звезда устроила для нее сюрприз. С утра именинница разбирала целую коробку с подарками. Она получила цветы, гаджеты, одежду люксовых брендов, а также дорогостоящую сумку.
«Вещей тебе набрала. Все что ты любишь! Розовый свитер тебе под чехол! Футболка! Видишь, класс», – заявила Ксения.
Многие подарки стоитли больше 50 тысяч рублей, как белая сумка Diesel из ЦУМа, которую передала подругу телеведущей Ольга Орлова. К слову, каждый год поклонники упрекают бывшую ведущую «Дома-2» в том, что она балует дочку.
А на следующий день Бородина уже устроила праздник для наследницы. Она организовала вечеринку в честь ее восьмилетия с роскошным столом, декорациями и аниматорами. Сама телеведущая облачилась в алое платье миди и туфли в тон. Она присобрала волосы.
Ее 14-летняя дочка Маруся быа в черном костюме с элегантным хвостиком и заколкой-бантиом. А хозяйка вечера предстала в серебритом платье принцессы с пышной юбкой. Не пропустила праздник и ее бабушка, которая пришла в черном стильном наряде и с сумкой Saint Laurent.
Для дочки Бородина приготовила сюрприз. Она позвала на вечеринку ее кумиров. На сцене выступил автор блога «ЦУ Е ФА». Он исполнил свои хиты и даже позвал на сцену именинницу. Теона не скрывала своей радости и подпевала молодому исполнителю.
Гости тоже были в восторге и снимали происходящее на камеру. Даже подруга телеведущей Елена Бушина ушла в отрыв. Она крутила головой и зажигательно танцевала. Но это не понравилось пользователям соцсети.
«Какой была, такой и осталась эта Бушина. Ну разве так можно при детях?!» – написала Onigma в Телеграм-канале Бородиной.
«Некрасиво оттолкнули девочку и Теону вперед», – заявила Liudmila.
«Взрослые ушли в отрыв», – также посчитала Toda_Elf.
«Она не изменилась с "Дома-2"», – высказалась Людмила.
Также выступила певица Юлия Гаврилина. Она сказала напутственные слова имениннице. Блогерша исполнила свои хиты, заставив весь зал танцевать. Также приехала Милана Неекрасова, которая обняла Теону. Она одна из самых известных блогеров в социальной сети Likee, певица и актрисы.
Еще одним сюрпризом стал приезд кондитера Рената Агзамова, который провел для всех мастер-класс. Он научил готовить маленьких гостей вечеринки. А потом Бородина устроила танцы с подругами под хиты Юрия Шатунова.
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Поклонники разделились на два лагеря. Одни отметили, что праздник гораздо приятнее вечеринки, которую на днях устроила Настя Ивлеева. Напомним, что блогерша привлекла внимание, так как ее гости были в откровенных нарядах. Другие посчитали, что Ксения слишком много денег на такие мероприятия.
«Мама супер выглядит...смотреть очень приятно. Маруся скромная такая девочка, умничка», – написала Юлия в Телеграм-канаде звезды.
«Красивый и очень приятный девичий квартет. Маруся глазами и улыбкой напоминает Анну Самохина (актрису). Бушина молодец, заводная такая», – посчитала Натали.
«Жесть. Детям в 8 лет нужны мама, папа, бабушки, дедушки любящие на др, любовь, домашний семейный праздник», – высказалась ЕЕА.
«Вот такие праздники мне больше по душе, не то, что вечеринка у Ивлеевой», – призналась Julia.
Теона с гостями. Фото: соцсети Ксении Бородиной