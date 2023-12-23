«Взрослые ушли в отрыв»: как поклонники отреагировали на праздник, который устроила Бородина для младшей дочки

Ксения Бородина не скрывает, что не жалеет денег на своих детей. Она растит дочку Теону от Курбана Омарова и Марусю, которая родилась в ее первом браке с Юрием Будаговым. Телеведущая признавалась, что наследницы уже получили по квартире в Москве и смогут пользоваться своей недвижимостью, когда вырастут.

22 декабря день рождения отметила ее младшая дочка. Звезда устроила для нее сюрприз. С утра именинница разбирала целую коробку с подарками. Она получила цветы, гаджеты, одежду люксовых брендов, а также дорогостоящую сумку.