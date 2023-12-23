Анфиса Чехова заявила, что из-за Веры Брежневой ее не сняли в фильме «Любовь в большом городе»: «Она зашла туда с бюджетом»

Анфиса Чехова обычно ведет телепередачи, но иногда ее можно увидеть в фильмах и сериалах. Пока больших ролей она не получала. Однако в гостях у Светланы Бондарчук Анфиса рассказала, что должна была сыграть сексолога Настю.
Но ее роль в итоге отдали Светлане Ходченковой. По словам артистки, это случилось из-за Веры Брежневой, которая неожиданно получила роль Кати в проекте. Это расстроило звезду.
«У меня могла бы такая карьера состояться, получи я эту роль. Фильм «Любовь в большом городе» – Вера Брежнева, Ходченкова и еще одна, забыла как зовут. Роль сексопатолога, которую сыграла Ходченкова, написали под меня.
Мариус Вайсберг говорит: "Мы тебе придумали роль сексопатолога". У меня были даты. Лиза Боярская должна была играть главную роль. Лиза не смогла, и взяли Веру Брежневу. Она зашла туда с бюджетом», – пояснила Анфиса.
«А, за нее заплатили. Понятно», – резюмировала Агата Муцениеце, которая тоже пришла к Бондарчук в гости.
«И меня просто бортанули», – заявила телеведущая в шоу «Света вокруг света»
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По словам Чеховой, в фильме не захотели снимать двух привлекательных женщин вместе, поэтому она осталась не удел.