Анфиса Чехова заявила, что из-за Веры Брежневой ее не сняли в фильме «Любовь в большом городе»: «Она зашла туда с бюджетом»

«У меня могла бы такая карьера состояться, получи я эту роль. Фильм «Любовь в большом городе» – Вера Брежнева, Ходченкова и еще одна, забыла как зовут. Роль сексопатолога, которую сыграла Ходченкова, написали под меня.

Мариус Вайсберг говорит: "Мы тебе придумали роль сексопатолога". У меня были даты. Лиза Боярская должна была играть главную роль. Лиза не смогла, и взяли Веру Брежневу. Она зашла туда с бюджетом», – пояснила Анфиса.

«А, за нее заплатили. Понятно», – резюмировала Агата Муцениеце, которая тоже пришла к Бондарчук в гости.

«И меня просто бортанули», – заявила телеведущая в шоу «Света вокруг света»