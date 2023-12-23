Ираклий Пирцхалава признался, что молдавские пограничники не пустили его в страну

Ираклий Пирцхалава должен был дать несколько концертов в Молдавии, но они не состоялись. 23 декабря стало известно, что он вернулся в Москву. Артист признался, что его не пропустили через границу.
Он уверен, что стал жертвой политических игр. Певец недоумевает, почему не может дарить людям любовь и хорошее настроение. Он надеется, что концерты удастся перенести.
«Без объяснения причин молдавские пограничники не пустили меня в страну», – заявил Пирцхалава.
Также он добавил, что указание его не пускать было дано «сверху». При этом артист не понимает, что в чем причина такого решения. Однако Ираклий рассказал, что пограничница призналась, что любит его песни и попросила обязательно вернуться, а также не таить обиду.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
«Как я понимаю, въезд мне был закрыт именно в этот раз именно на эти грандиозные события. Но честно говоря не понимаю, какую угрозу я мог нести», – поделился певец, пишет KP.RU.