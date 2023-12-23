Ираклий Пирцхалава признался, что молдавские пограничники не пустили его в страну

Ираклий Пирцхалава должен был дать несколько концертов в Молдавии, но они не состоялись. 23 декабря стало известно, что он вернулся в Москву. Артист признался, что его не пропустили через границу.

Он уверен, что стал жертвой политических игр. Певец недоумевает, почему не может дарить людям любовь и хорошее настроение. Он надеется, что концерты удастся перенести.