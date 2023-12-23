Ираклий Пирцхалава признался, что молдавские пограничники не пустили его в страну

Ираклий Пирцхалава. Фото: Global Look Press

Певец Ираклий Пирцхалава считает, что его концерты не состоялись из-за политических игр, так как его просто запретили пускать в Молдавию.

Ираклий Пирцхалава должен был дать несколько концертов в Молдавии, но они не состоялись. 23 декабря стало известно, что он вернулся в Москву. Артист признался, что его не пропустили через границу. 

Он уверен, что стал жертвой политических игр. Певец недоумевает, почему не может дарить людям любовь и хорошее настроение. Он надеется, что концерты удастся перенести. 

«Без объяснения причин молдавские пограничники не пустили меня в страну», – заявил Пирцхалава.

Также он добавил, что указание его не пускать было дано «сверху». При этом артист не понимает, что в чем причина такого решения. Однако Ираклий рассказал, что пограничница призналась, что любит его песни и попросила обязательно вернуться, а также не таить обиду. 

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«Как я понимаю, въезд мне был закрыт именно в этот раз именно на эти грандиозные события. Но честно говоря не понимаю, какую угрозу я мог нести», – поделился певец, пишет KP.RU.

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