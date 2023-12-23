Мирошник рассказал, что Дроздову сделали операцию: «Один глаз стал плохо видеть»

Николай Дроздов в последнее время редко появляется на публике. 86-летний ученый-зоолог еще в начале года попал в больцу, когда подскользнулся и получил травмы. Тогда е него были сломаны ребра. Позже стали ходить слухи, что у телеведущего онкологическое заболевание.

Однако его друг, художник, Константин Мирошник все опроверг. Более того, теперь он вышел на связь и сообщил, что виделся с Николаем Николаевичем. По его словам, состояние звезды уже замечательное.