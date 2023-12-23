Мирошник рассказал, что Дроздову сделали операцию: «Один глаз стал плохо видеть»

Николай Дроздов в последнее время редко появляется на публике. 86-летний ученый-зоолог еще в начале года попал в больцу, когда подскользнулся и получил травмы. Тогда е него были сломаны ребра. Позже стали ходить слухи, что у телеведущего онкологическое заболевание.
Однако его друг, художник, Константин Мирошник все опроверг. Более того, теперь он вышел на связь и сообщил, что виделся с Николаем Николаевичем. По его словам, состояние звезды уже замечательное.
Примечательно, что он также отметил, что Дроздов похудел на целых 25 килограммов и теперь унего более легкий шаг. Однако друг телеведущего все же не стал утаивать, что год выдался для него тяжелым.
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«Он восстанавливался этот год после последствий перелома ребер. В том числе «передавило» нерв глазной, один глаз стал плохо видеть. Сделали операцию. Такой год был - он бедненький смиренно все эти испытания перенес. Все лето еще восстанавливался. Сейчас все в порядке», – пояснил Мирошник.
Также он добавил, что жена Дроздова отпустила его в экологическую экспедицию, к которой телеведущий уже готовится, пишет KP.RU.