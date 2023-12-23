Режиссер Андреасян отказался от интервью с Собчак после ее участия в вечеринке Ивлеевой

Ксения Собчак на днях стала участницей вечеринки Настя Ивлеевой. Это мероприятие стало резонансным из-за «голого» дресс-года. Артисты пришли в откровенных нарядах. Вскоре общественники потребовали проверить вечеринку на нарушение законов.
А теперь режиссер Сарик Андреасян отказался давать интервью Собчак, которое уже было запланировано. Из-за произошедшего журналистка стала терять контракты. Сарик пояснил, что решил прервать сотрудничество со звездой и вообще не хочет иметь ничего общего с теми, кто участвовал в скандальном мероприятии.
Он пояснил, что для него артист — лицо своей семьи, а также это большая ответственность перед народом.
«Страшно, что именно эти люди считаются у нас звездами, и страшно, что этих испорченных людей поддерживают такие же испорченные люди, давая им большие возможности», — высказался Андреасян.
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Он признался, что составил свое мнение о тех, кто пришел на вечеринку к Ивлеевой. Режиссер честно признался, что в феврале должен был ехать на интервью с Собчак, но теперь все отменил, пишет EG.ru.