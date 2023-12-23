Художник Мирошкин признался, что Дроздов похудел на 25 килограммов

86-летний телеведущий Николай Дроздов в этом году попал в больницу. В январе он упал на улице, поскользнувшись на льду. Тогда ученый-зоолог сломал несколько ребер, а также повредил легкое. Потом стали ходить слухи, что у него тяжелое заболевание.

Однако недавно он пообщался художником Константином Мирошникиным. Именно друг звезды рассказал, что самочувствие Дроздова улучшилось. Он только отметил, что телеведущий похудул. Но пояснил, что это произошло благодаря советам ученого Юрия Гущо.