Мерзликин рассказал, как сын открылся ему в поездке: «Он стал со мной разговаривать»

Андрей Мерзликин стал гостем в передаче Светланы Бондарчук «Света вокруг света». Они стали подводить итоги года. Актер признался, что в этом году впервые погружался на атомной подводной лодке под воду, так как играл командира.
«Это было круто», – признался он.
Так Мерзликин побывал в водах Баренцева моря. Также он запомнил спонтанную поездку с сыном Федором на машине. Их путешествие длилось три дня.
«Мы с сыном ездили в путешествие. Не с семьей. Это правильная мечта. Она получилась спонтанной. Он в легкую прыгнул в машину. Я сказал, что мы едем на три дня. Я увидел, как он со взрослыми другими людьми общается. Дело даже не в самостоятельности. Я к тому, что он стал вообще со мной разговаривать. Дома говорить, как дела, вообще никто не будет.
А тут едет и начинает смело говорить на какую-то тему думает, разговаривает. У меня в этот момент руки дрожат. Думаю, я не успел включить диктофон, ая не все запомнил. Очень хочу Ане рассказать, что он так думает, вот так размышляет. А главное так думает, такой русский язык. У него все хорошо, все интересно. Это было неожиданно, здорово», – поделился артист.
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Напомним, что у Мерзликина счастливые отношения с Анной Осокиной. У пары четверо детей: 17-летний Федор, 15-летняя Серафима, 13-летняя Евдокия и семилетний Макар.