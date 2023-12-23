Мерзликин рассказал, как сын открылся ему в поездке: «Он стал со мной разговаривать»

«Мы с сыном ездили в путешествие. Не с семьей. Это правильная мечта. Она получилась спонтанной. Он в легкую прыгнул в машину. Я сказал, что мы едем на три дня. Я увидел, как он со взрослыми другими людьми общается. Дело даже не в самостоятельности. Я к тому, что он стал вообще со мной разговаривать. Дома говорить, как дела, вообще никто не будет.

А тут едет и начинает смело говорить на какую-то тему думает, разговаривает. У меня в этот момент руки дрожат. Думаю, я не успел включить диктофон, ая не все запомнил. Очень хочу Ане рассказать, что он так думает, вот так размышляет. А главное так думает, такой русский язык. У него все хорошо, все интересно. Это было неожиданно, здорово», – поделился артист.