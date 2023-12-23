Виктор Логинов признался, что снова сыграл Гену Букина в «Счастливы вместе» из-за концепции сериала

Недавно вышел новый сезон сериала «Счастливы вместе». В нем снова снялись Виктор Логинов, Наталья Бочкарева и другие актеры. Зрители неоднозначно отреагировали на возращение ситкома на экраны.

Логинов рассказал, почему снялся в продолжении картины и предстал в роли продавца обуви Гены Букина. Он не стал скрывать, что сначала съемку нового сезона считал плохой идеей. Однако потом он изменил свое решени, узнав подробности проекта.