Виктор Логинов признался, что снова сыграл Гену Букина в «Счастливы вместе» из-за концепции сериала

Недавно вышел новый сезон сериала «Счастливы вместе». В нем снова снялись Виктор Логинов, Наталья Бочкарева и другие актеры. Зрители неоднозначно отреагировали на возращение ситкома на экраны.
Логинов рассказал, почему снялся в продолжении картины и предстал в роли продавца обуви Гены Букина. Он не стал скрывать, что сначала съемку нового сезона считал плохой идеей. Однако потом он изменил свое решени, узнав подробности проекта.
«По моему мнению, это никогда не было хорошей идеей. Почему я согласился — мне действительно понравился новый проект, его концепция», — поделился артист.
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Он также отметил, что съемки часть карьеры любого актера. По словам Логинова, никто не может угадать, какой сериал будет успешным, а какой-то просто отправится в далекий ящик и никогда не будет показан зрителям, пишет e1.ru.