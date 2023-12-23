Зацепин об уехавшей Пугачевой: «Она еще вернется сюда. Умирать»

Антон Зацепин дал интервью, в котором рассказал, что счастлив в браке с астрологом и ведущей Еленой Вербицкой. У него также есть дочка Александра-Марта от первого брака. Он признался, что теперь хочет завести с возлюбленной сына. Пара не собирается покидать страну.
Артист подчеркнул, что просто не знает, что будет делать за границей. А вот новости о том, что многие его коллеги уехали он воспринял спокойно. Финалист четвертой «Фабрики звезд» заверил, что его никак не затронул отъезд Примадонны.
«Не было никакого шока – я вообще о них не думал. Мир шатает, такие события происходят каждый день… Неужели вы думаете, что я страдал из-за того, что Пугачева уехала? Она еще вернется сюда. Умирать», – заверил Зацепин, пишет «МК».
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Также он признался, что уже пять лет не употребляет алкогольных напитков. По словам артиста, ему было сложно без горячительных напитков только первый год. Теперь он хвастается, что у него в браке с женой все хорошо.