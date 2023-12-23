Умер композитор и народный артист Мурад Кажлаев

Многие выразили свои соболезнования семье композитора. Он был педагогом и помог многим музыкантам встать на профессиональный пусть. Мурад также вписал свое имя в историю, так как стал автором музыки к гимну Дагестана и к первому национальному балету «Горянка» по поэме Расула Гамзатова.

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Свои соболезнования принес глава Республики Сергей Меликов. Он добавил, что Кажлаев оставил наследние, которое будет существовать еще много поколений.

Добавим, что похороны народного артиста СССР состоятся 24 декабря в 12:00 на кладбище в Махачкале, пишет «МК».

Напомним, что в 2022 году ушла из жизни жена композитора Валентина исламовна. Она работала в музыкальном телерадиоцентре. У супругов остался сын Кажлаев Хаджимурат Мурадович. Он вырастил внучек артиста Валиду и Диляру.