Светлана Бондарчук заявила, что назвала сына Петром после одобрения падчерицы

«Если говорить про главные итоги уходящего года — то что у нас родился Петр. Все остальное меркнет. Все остальное не столь важно. Много чего еще происходило, но Петя – это, конечно, уже все, ответ чембурлену. И Петя уже такой Петр. Рассказываю, откуда Петр! Петр — имя, которое было придумано до того, как Петр возник даже, а девочку хотели назвать Катя.

Но так как мы подозревали, что детям не понравится имя Петр, мы решили идти от обратного. Мы придумали два дурацких, нет не дурацких, они хорошие. Но мы знали, что если скажем, что назовем Шерлок или Прохор Харченко, то Юнна точно взбунтуется.

И мы были правы. Сережа сказал, что родится братик. А потом она спросила, как его назовем. Сережа сказал, что Шерлок. Юнна сказа: "Да, хорошее имя – Петя!"» – поделилась Бондарчук.