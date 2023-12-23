Светлана Бондарчук заявила, что назвала сына Петром после одобрения падчерицы

Светлана Бондарчук перед праздника решила сделать новогодний выпуск своего шоу «Света вокруг света». Она пригласила звезд, с которыми обсуждала события, случившиеся в 2023 году. Журналистка Лаура Джугелия заявила, что стала мамой в третий раз.
И для нее рождение дочки стало главным событием года. С ней оказалась молидарна модель. У 55-летней модели недавно родился сын. Она рассказала, почему назвала его Петр. По словам звезды, сейчас детей уже редко называют простыми русскими именами.
«Если говорить про главные итоги уходящего года — то что у нас родился Петр. Все остальное меркнет. Все остальное не столь важно. Много чего еще происходило, но Петя – это, конечно, уже все, ответ чембурлену. И Петя уже такой Петр. Рассказываю, откуда Петр! Петр — имя, которое было придумано до того, как Петр возник даже, а девочку хотели назвать Катя.
Но так как мы подозревали, что детям не понравится имя Петр, мы решили идти от обратного. Мы придумали два дурацких, нет не дурацких, они хорошие. Но мы знали, что если скажем, что назовем Шерлок или Прохор Харченко, то Юнна точно взбунтуется.
И мы были правы. Сережа сказал, что родится братик. А потом она спросила, как его назовем. Сережа сказал, что Шерлок. Юнна сказа: "Да, хорошее имя – Петя!"» – поделилась Бондарчук.
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Она добавила, что сейчас нет простых имен у детей. Напомним, что у Светланы есть сын Сергей от первого брака с Федором Боандарчуком и дочка Варвара. Уже три года она состоит в браке с Сергеем Харченко. У него также есть дочка Юнна от прошлых отношений. В этом году у супругов родился сын, о чем они молчали несколько месяцев. Поклонники подозревают, что малыша родила суррогатная мать.