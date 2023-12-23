Автор книги «Слово пацана» заявил, что за три года заработал больше миллиона рублей: «Сущие копейки»

Автором книги «Слово пацана» является Роберт Гараев. В этом году на него обрушилась слава, так как по его произведению был снят одноименный сериал. Режиссер Жора Крыжовников привлек к работе Ивана Янковского, Сергея Бурунова и других актеров.
У картины к моменту выхода финальной 8 серии уже было около 30 миллионов просмотров. А это значит, что съемочная группа и все причастные получат хорошй заработок. А вот автор книги признался, что за минувшие три года, когда интереса к его работе еще не было, он заработал мало денег.
По словам Роберта, он получил чуть больше миллиона.
«Сущие копейки... посчитайте сами... Я иногда просил денег на сигареты у подписчиков», – рассказал он.
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Однако недавно были скуплены все книги «Слово пацана» на маркетплейсах. Гараев сообщил, что готовится переиздание, а это должно принести больше прибыли, пишет «Вечерняя Казань».