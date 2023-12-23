Гарик Харламов рассказал, что Лев Лещенко служил вместе с Элвисом Пресли в Германии

«И он мне говорит: "Ты говоришь, чтоя динозавтр. А я тебе скажу, насколько я давно в этом всем. Вот ты знаешь, когда я служил, кто служил ровно через реку от меня?" Я говорю: "Кто?" А он отвечает: "Элвис Пресли!"

Это правда! Он случил вместе с Элвисом Пресли, представляете? В Германии! Поэтому Лев Валерьянович вам отдельный низкий поклон», – поделился юморист.