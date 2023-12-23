Гарик Харламов рассказал, что Лев Лещенко служил вместе с Элвисом Пресли в Германии

Гарик Харламов встретился в студии шоу «Кстати» с рэпером Бастой. Они делились друг с другом разными историями, а также хвастались своими достижениями. И юморист вспомнил, что недавно виделся со Львом Лещенко артист снова смог его восхитить.
«Настолько Лев Валерьянович легенда! Это надо понимать! Мы же все привыкли, что Лещенко это Лещенко. Недавно мы были на одном мероприятии. Я поворачиваюсь к нему и говорю: "Рэспект, просто потому что вы динозавр. Вы единственный, кто у нас остался великий"», – пояснил Харламов.
«И он мне говорит: "Ты говоришь, чтоя динозавтр. А я тебе скажу, насколько я давно в этом всем. Вот ты знаешь, когда я служил, кто служил ровно через реку от меня?" Я говорю: "Кто?" А он отвечает: "Элвис Пресли!"
Это правда! Он случил вместе с Элвисом Пресли, представляете? В Германии! Поэтому Лев Валерьянович вам отдельный низкий поклон», – поделился юморист.
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Баста, Денис Дорохов и Азамат Мусагалиев присоединились к словам Гарика и выразили почтение мэтру отечественной эстрады.