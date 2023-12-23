Григорий Лепс назвал артистов, не желающих выступать с SHAMAN на «Песне года», позором

Григорий Лепс в этом году участвовал в концерете «Песня года». Съемки праздничного мероприятия прошли спокойно, но потом выяснилось, что некоторые артисты не хотели петь на одной сцене с Ярославом Дроновым, который известен как SHAMAN.

Примечательно, что он Лепс дружит с исполнителем хита «Я русский». Он встал на его сторону и осудил звезд, которые так себя некрасиво повели. Более того, артист считает, что нужно наказать тех, кто позвал на «Песню года» таких персон.