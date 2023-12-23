Григорий Лепс назвал артистов, не желающих выступать с SHAMAN на «Песне года», позором

Григорий Лепс. Фото: Global Look Press

Певец Григорий Лепс резко высказался в адрес звезд, которые заявили о своем нежелании появляться на одной сцене с SHAMAN.

Григорий Лепс в этом году участвовал в концерете «Песня года». Съемки праздничного мероприятия прошли спокойно, но потом выяснилось, что некоторые артисты не хотели петь на одной сцене с Ярославом Дроновым, который известен как SHAMAN

Примечательно, что он Лепс дружит с исполнителем хита «Я русский». Он встал на его сторону и осудил звезд, которые так себя некрасиво повели. Более того, артист считает, что нужно наказать тех, кто позвал на «Песню года» таких персон. 

 

«Это позор года! SHAMAN — классный молодой парень, профессионал своего дела. А эти что?», — не сдержался Лепс. 

Он также добавил, что не может назвать патриотами тех, кто что-то имеет против Дронова. 

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Напомним, что во время исполнения финальной песни на сцене были Филипп Киркоров, Валерия, Александр Ревва и Полина Гагарина.  Как пишет «Царьград»,  они старались игнорировали молодого патриотичного певца. Также отмечается, что Леонид Агутин вообще не захотел с ним выступать.

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