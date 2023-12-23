Виктория Дайнеко спела со своим бывшим возлюбленным Алексеем Воробьевым в шоу «Дуэты»

Алексей Воробьев согласился принять участие в шоу «Дуэты». Суть проекта в том, что участники заранее не знают, с кем окажутся на одной сцене. За стеной первую часть выступления прячется таинственный гость. Он спел в 3-м выпуске 3-го сезона.
Артист даже не подозревал, что с ним поет Виктория Дайнеко, с которой ранее он встречался. У них был длительный роман, но потом они расстались. Они исполнили хит «Shallow» из фильма «Звезда родилась». Когда Воробьев бывшую возлюбленную, то улыбнулся, а Дайнеко позволила себя обнять и поцеловать.
«Неожиданно», – зявила победительница «Фабрики звезд-5». «Рада, что это оказался Алексей Владимирович, мы давно не виделись», – сказала Вика.
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Ведущие подшучивали над бывшими влюбленными. Примечательно, что ранее певица затаила обиду на Воробьева во время шоу «Маска», где она скрывала в костюме Феникса. Тогда артист был членом жюри и именно он настоял на том, чтобы она сняла маску. И хоть потом Алексей извинился, Дайнеко отрезала его изображение на общем фото в своем посте, который был посвящен «Маске». По всей видимости, теперь она забыла про свою обиду.