Виктория Дайнеко спела со своим бывшим возлюбленным Алексеем Воробьевым в шоу «Дуэты»

Алексей Воробьев согласился принять участие в шоу «Дуэты». Суть проекта в том, что участники заранее не знают, с кем окажутся на одной сцене. За стеной первую часть выступления прячется таинственный гость. Он спел в 3-м выпуске 3-го сезона.

Артист даже не подозревал, что с ним поет Виктория Дайнеко, с которой ранее он встречался. У них был длительный роман, но потом они расстались. Они исполнили хит «Shallow» из фильма «Звезда родилась». Когда Воробьев бывшую возлюбленную, то улыбнулся, а Дайнеко позволила себя обнять и поцеловать.