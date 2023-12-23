Навка призналась, что вместе с дочкой разочаровалась Нью-Йорком: «Абсолютно грязный, с бомжами, мусором»

Татьяна Навка решила поделиться своими эмоциями после поездки в США. Фигуристка раньше там жила, когда была в браке с Александром Жулиным. Там росла ее дочка Саша. Потом они вернулись в Россию.

По словам олимпийской чемпионки, ее нынешний муж Дмитрий Песков ездил в Америку, когда были выборы с участием Дональда Трампа. Она призналась, что напросилась с ним в командировку и взяла старшую наследницу с собой. Но это путешествие принесло ей разочарование.