Навка призналась, что вместе с дочкой разочаровалась Нью-Йорком: «Абсолютно грязный, с бомжами, мусором»

Татьяна Навка решила поделиться своими эмоциями после поездки в США. Фигуристка раньше там жила, когда была в браке с Александром Жулиным. Там росла ее дочка Саша. Потом они вернулись в Россию.
По словам олимпийской чемпионки, ее нынешний муж Дмитрий Песков ездил в Америку, когда были выборы с участием Дональда Трампа. Она призналась, что напросилась с ним в командировку и взяла старшую наследницу с собой. Но это путешествие принесло ей разочарование.
По словам Навки, еще сильнее была расстроена ее дочка, которая побывала в Америке спустя шесть лет. Раньше она тоже замечала, что в Нью-Йорке грязно. А спустя годы ее впечатления были еще хуже.
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«И вот сейчас она в 17 лет туда приехала и была в шоке. "И вот это та Америка?"», – пояснила фигуристка.
«Нью-Йорк абсолютно грязный, с бомжами, мусором. Все это покрыто смогом. Ощущение серости. Просто они не развиваются. Как были такими, как когда я в 1991 году приехала, так и остались», – высказалась она, пишет РИА Новости.