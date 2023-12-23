Общественный деятель заявил, что попросит Путина лишить Киркорова звания народного артиста

Певец Филипп Киркоров может лишится звания народного артиста РФ. Все дело в том, что он принял участие в вечеринке Насти Ивлеевой, которая на днях прошла в Москве. На мероприятии были люди в откровенных нарядах, а веселье имело повышенный градус.
В итоге саму хозяйку вечеринки глава ФПБК Виталий Бородин попросил проверить на уплату налогов, так ка кона похвасталась украшением с бриллиантом за 23 миллиона рублей. А также он обратился в Минкульт с просьбой лишить Киркорова звания Народного артиста РФ.
Он пояснил, что наряд короля отечественной эстрады не соответсвовал его регалиям. Также общественный деятель добавил, что поведение участников вечеринки было аморальным. Бородин сначала написал Ольге Любимовой, но выяснилось, что у министерства нет юридических инструментов для решения подобных вопросов. У них просто нет комиссии по этике, которая бы разобралась в случившемся.
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«Поэтому мы в понедельник готовим официальное обращение к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой, чтобы депутаты разобрали эту историю, внесли поправки в законодательную базу», — пояснил он.
А также Бородин намерен обратиться к президенту Владимиру Путину, чтобы был решен вопрос по решению Киркорова звания народного артиста, пишет News.ru.