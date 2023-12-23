Общественный деятель заявил, что попросит Путина лишить Киркорова звания народного артиста

Певец Филипп Киркоров может лишится звания народного артиста РФ. Все дело в том, что он принял участие в вечеринке Насти Ивлеевой, которая на днях прошла в Москве. На мероприятии были люди в откровенных нарядах, а веселье имело повышенный градус.

В итоге саму хозяйку вечеринки глава ФПБК Виталий Бородин попросил проверить на уплату налогов, так ка кона похвасталась украшением с бриллиантом за 23 миллиона рублей. А также он обратился в Минкульт с просьбой лишить Киркорова звания Народного артиста РФ.