Дмитрия Красилова похоронили на Алтае

Дмитрия Красилова проводили в последний путь в его родном городе Зарайске на Алтае. Сначала танцора отпели в Вознесенском соборе в кругу самых близких, затем гроб вынесли под громкие аплодисменты и отвезли на Новое кладбище города.

Попрощаться с артистом пришли сотни его земляков. У некоторых сложилось впечатление, что на кладбище собрались большая часть города.

Похоронили танцора рядом с его отцом.

«Пока, Дима», - говорили люди, уходя с кладбища.

Смерть Красилова стала неожиданностью для всех. Ведь парню было всего 29 лет…

Дмитрию стало плохо у себя дома в Москве, он потерял сознание. Причина смерти - острая сердечная недостаточность.

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