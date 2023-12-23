Подруга Дмитрия Красилова предвидела его смерть: «Он мне приснился во всем белом»

В алтайском городе Зарайске похоронили известного актера Дмитрий Красилова. Артисту было всего 29 лет. Его уход стал полной неожиданностью не только для родственников, но и для близких друзей. Однако подруга «Пухляша» призналась, что незадолго до трагедии ей приснился странный сон.

«Но я видела его 4 декабря, как в белом. Был какой-то как ангельский. Прям взгляд такой умиротворенный», - рассказала MSK1.RU подруга Красилова.

Похоронили Красилова на Новом кладбище Зарайска. Попрощаться с Дмитрием пришли десятки поклонников. Мама Дмитрия Красилова едва сдерживала слезы. Убитая горем женщина еле стояла на ногах.

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