На отпевание Дмитрия Красилова не пустили поклонников

В субботу, 23 декабря, на Алтае, в городе Зарайске хоронят известного танцора Дмитрия Красилова. Парень скончался в Москве от сердечной недостаточности. Он был совсем молодой - ему исполнилось всего 29 лет.
Отпевают Красилова в Вознесенском храме. Внутри только самые близкие. Многочисленные поклонники пока стоят на улице, людей пустят позже для того, чтобы попрощаться с кумиром.
Мама Дмитрия едва держится. Словами не передать, что сейчас чествует бедная женщина.
К храму уже подъехали катафалки. В ближайшее время гроб с телом Красилова вынесут и повезут на кладбище.
В катафалк и автобусы заносят венки. Большинство местных будут добираться на кладбище сами, на машинах.
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