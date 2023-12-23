На отпевание Дмитрия Красилова не пустили поклонников

В субботу, 23 декабря, на Алтае, в городе Зарайске хоронят известного танцора Дмитрия Красилова. Парень скончался в Москве от сердечной недостаточности. Он был совсем молодой - ему исполнилось всего 29 лет.

Отпевают Красилова в Вознесенском храме. Внутри только самые близкие. Многочисленные поклонники пока стоят на улице, людей пустят позже для того, чтобы попрощаться с кумиром.

Мама Дмитрия едва держится. Словами не передать, что сейчас чествует бедная женщина.

К храму уже подъехали катафалки. В ближайшее время гроб с телом Красилова вынесут и повезут на кладбище.

В катафалк и автобусы заносят венки. Большинство местных будут добираться на кладбище сами, на машинах.

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