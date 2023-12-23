Александр Малинин про сына Никиту: «Ему надо подучиться вокалу»

Известный певец Александр Малинин заявил, что его сын Никита может участвовать в шоу «Фантастика» на Первом канале. При этом артист заявил, что был бы рад такому факту.

«Моему сыну надо еще немножко подучиться вокалу. Но у него хорошее академическое образование», - отметил он.

При этом карьера Никиты сложилась не так, как он сам этого хотел. Молодой человек стал известным на всю страну после того, как принял участие в популярном проекте «Фабрика звезд». А его песню «Котенок» тогда пели на всех тусовках.

Популярность, известная фамилия… Казалось, что теперь перед Малининым откроются все двери.

Но через какое-то время Никита пропал с радаров. В интервью Яне Чуриковой артист признался, что убавил темпы. Мол, ему стало хватать того, что есть.

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