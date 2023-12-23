На Алтае хоронят Дмитрия Красилова: маме стало плохо, люди плачут

В субботу, 23 декабря, в алтайском городе Зарайске начались похороны известного танцора Дмитрия Красилова. Артист родом из этих краев, поэтому родственники приняли решение придать его земле именно в этом регионе.

Отпевание прошло в Вознесенском храме. Десятки поклонников несут цветы к гробу с Красиловым. Люди плачут, толпы продолжают прибывать.

Маме артиста Галине Бернардовне стало плохо на похоронах сына. Женщина не могла сдерживать слезы.

«Дима уснул», - выжала из себя убитая горем бедная женщина.

Храм завален венками с надписями «Невозможно забыть», «Любимому брату», «Дима, мы тебя любим».

Красилов скончался из-за сердечной недостаточности. Ему было всего 29 лет…

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