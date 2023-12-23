Илья Резник считает, что Лайма Вайкуле опустилась до оскорблений из-за своего диагноза

Знаменитый поэт Илья Резник отреагировал на выпады Лаймы Вайкуле в адрес своего коллеги-композитора Раймонда Паулса. Певица заявила, что музыкант, мол, списал свои произведения с западных композиций. Резник встал на защиту своего, как он сам выразился, любимого соавтора. С Паулсом они написали множество хитов, которые всенародно любимы до сих пор. В том числе, творили и для Вайкуле.

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Резник припомнил Вайкуле, как они вместе с Паулсом вытащили ее из кабака и «создал» назло Алле Пугачевой. А сегодня она платит им черной неблагодарностью.

«Я знаю, что у нее тяжелый диагноз. Ей надо зарабатывать деньги на дорогие лекарства. Говорить гадости о нашей стране, благодаря которой она жила всю жизнь счастливо и богато. Я желаю ей здоровья и могу сказать, что последние ее интервью не что иное, как последствия каких-то тяжелых лекарственных препаратов», - ищет оправдания словам Вайкуле Резник.

Поэт пожелал Паулсу стряхнуть слова Вайкуле с себя как пыль и не обращать внимания на нее.

По слухам, в этом году Лайма Вайкуле, действительно, переживает резицив рака. В прошлом году она проходила лечение, из-за чего лишилась всех волос на голове и ходила с косынкой. А отдушину, судя по всему, нашла в оскорблениях и с завидной регулярностью в новых интервью поливает грязью Советский Союз, а также делает заявления, от которых дыбом встают волосы даже у преданных фанатов.

По материалам сайта mk.ru