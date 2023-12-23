Агата Муцениеце – про «голую» вечеринку Насти Ивлеевой: «Какой-то вайб был с негативчиком»

Актриса Агата Муцениеце высказалась по поводу прошедшей на днях вечеринки Насти Ивлеевой, наделавшей много шума. Клубное мероприятие, напомним, было организовано в честь дня рождения блогерши, а приглашенным требовалось соблюдать строгий дресс-код – минимум одежды.

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В результате случился большой скандал, одного из рэперов с вечеринки задержала полиция, арестовала и выписала штраф. Агата Муцениеце запомнила этого человека и посчитала, что именно он виноват в шумихе.

«Там же был дресс-код – голое платье. Какой-то дурак пришел голый с носком. Если честно, я смотрела фото с этого мероприятия – какой-то вайб был с негативчиком. Мне так показалось», - высказалась звезда в студии шоу «1+1» на «Новом Радио».

Сама Агата подчеркнула, что ее в тот вечер в клубе не было. Хотя она бы не отказалась посетить такую тусовку, если бы позвали, и даже уже предположила, какой наряд бы выбрала.