Ани Лорак впервые вывела в свет своего нового бойфренда, инструктора йоги Исхака Виджраку

Певица Ани Лорак стала приглашенной гостьей на вечеринке у Алены Жигаловой. Ведущая шоу «Алена, блин!» собрала в ресторане своих звездных друзей, чтобы отметить личный праздник – день рождения.

Лера Кудрявцева и Катя Гордон, Наталья Штурм и Тимур Хайдаров, Отар Кушанашвили и Алена Водонаева, не хватало только Филиппа Киркорова – он очень извинялся, что не смог приехать. Даже певица Ани Лорак, которая бывает в России изредка, посетила мероприятие.

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