Ани Лорак впервые вывела в свет своего нового бойфренда, инструктора йоги Исхака Виджраку

Певица Ани Лорак стала приглашенной гостьей на вечеринке у Алены Жигаловой. Ведущая шоу «Алена, блин!» собрала в ресторане своих звездных друзей, чтобы отметить личный праздник – день рождения.
Лера Кудрявцева и Катя Гордон, Наталья Штурм и Тимур Хайдаров, Отар Кушанашвили и Алена Водонаева, не хватало только Филиппа Киркорова – он очень извинялся, что не смог приехать. Даже певица Ани Лорак, которая бывает в России изредка, посетила мероприятие.
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Ани Лорак и Исхак Виджраку у Алены Жигаловой. Фото: Иван Макеев / КП
Кстати, Лорак впервые представила в свете своего нового бойфренда. Она встречается с 46-летним инструктором йоги, моделью Исхаком Виджраку из Испании. У пары все серьезно, а за столом певица кормила десертом своего ненаглядного сама с ложечки.
Добавим, что Лорак была замужем за турецким бизнесменом, от которого воспитывает 12-летнюю дочку Софию.
По материалам сайта KP.RU