В финал шоу «Фантастика» вышли семеро участников

Проект «Фантастика» на Первом канале вышел на финишную прямую. Предпоследний выпуск начался с трагического известия – один из членов жюри, шоумен Александр Красилов, скоропостижно скончался. Ведущий шоу Вадим Галыгин выразил соболезнования родным и близким артиста. Полуфинал и последний выпуск «Фантастики» были сняты при участии Пухляша, поэтому поклонники смогут увидеть его еще раз.

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За звание самого невероятного и таинственного артиста сезона участники будут сражаться почти в полном составе - накануне определились имена всех вышедших в финал.

Финалистами стали семеро участников. Это Фрекен Бок, Ай-Тихон, Трубадур, Пеппи, Королева, Антон и Матильда. По результатам девятого выпуска максимальное количество баллов набрала Пеппи, а аутсайдером стал Антон, у него «желтая карточка», которая ничего не решила в его судьбе. И уже 29 декабря станет известно имя победителя сезона.

Ранее проект покинули трое участников. Рассекреченными оказались Михалыч – это Александр Маршал, Роза Марковна, которой управляла Анастасия Спиридонова и Зая, которым был Александр Шоуа.