Иван Янковский после финала «Слова пацана» обратился к зрителям: «Спасибо, что смотрели, спорили, плакали и осуждали»

Звезда сериала «Слов пацана. Кровь на асфальте» Иван Янковский после выхода финального эпизода на видеоплатформе подытожил проект у себя в соцсети. Актер разместил снимок с Львом Зулькарнаевым, который в сериале играл участника из группировки «Универсам» с кличкой Зима. И обратился к подписчикам.

«Шагаем вместе с Зимой в прекрасное светлое будущее. Спасибо всем, это было ахренительное путешествие. Спасибо, что смотрели, спорили, плакали и осуждали», - написал Янковский.

Сам Янковский исполнил главную роль в сериале – лидера преступной группировки Вову Адидаса. В финале сезона в него стреляет милиционер, и герой падает прямо в руки своей любимой. По слухам, финал был переснят, оттого и вышел несколько позже запланированного графика.

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Среди зрителей сериал вызвал широкий резонанс, как и в обществе. Как только проект начали показывать, его стали обвинять в романтизации подростковой преступности.