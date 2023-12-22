Лолита Милявская высказалась о своем участии в вечеринке Насти Ивлеевой: «Потрясающее послевкусие»

Певица и телеведущая Лолита Милявская высказалась о наделавшей много шума вечеринке Насти Ивлеевой, в которой принимала участие. Лолита Милявская записала видеообращение в микроблоге, рассказав о своих эмоциях после пати и реакции на хейт в Сети.

«Потрясающее послевкусие. Но хейт, который возник потом на ровном месте, как то меня посмешил. Когда ты в 60 приходишь на такое событие, это один из немногих вариантов услышать и увидеть твоих друзей, ну, которым под 60. Ну, или на 10 лет моложе. Самое главное, что пока молодежь дэнсит, ты просто рассказываешь, что у тебя произошло», - сказала Лолита Милявская.

Отдельное внимание Лолита Милявская уделила своему образу, рассказав, что для нее было главным, чтобы наряд прикрывал ее проблемные зоны. Все-таки уже 60 лет!

«Я взяла пояс для чулок и прикрыла живот, чтобы спрятать возрастные изменения, получился такой нарядик смешной. Обещаю, что на 70 лет обязательно выйду в этом», - заключила Лолита Милявская.

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