Получивший пятнадцать суток ареста после вечеринки Насти Ивлеевой рэпер принес публичные извинения

Рэпер Vacio, настоящее имя которого Николай Васильев, стал известен после вечеринки Насти Ивлеевой, куда явился полностью обнаженным. Интимное место молодой человек прикрыл носком.

Мероприятием заинтересовались правоохранительные органы. И по результатам проверки, рэпер Vacio получил пятнадцать суток административного ареста за свое фривольное поведение. А точнее, за то, что стал фигурантом видео в Сети, где предстал в непотребном виде.

Арестованный рэпер публично принес свои извинения тем, кого его поведение оскорбило.