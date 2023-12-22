Умер актер «Улиц разбитых фонарей» и «Убойной силы» Борис Матвеев

Умер заслуженный артист России, 74-летний Борис Матвеев. Сообщение о его кончине появилось в телеграм-канале Большого театра кукол Санкт-Петербурга. В нем Борис Матвеев служил на протяжении последних двадцати лет.

В театре смерть Бориса Матвеева назвали трагическим и прискорбным событием.

Телезрителям Борис Матвеев запомнился ролями в сериалах, ставших культовыми, - «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Морские дьяволы». Несмотря на занятость в кукольном театре, Борис Матвеев до последнего снимался в кино.

Финальной в жизни работой Бориса Матвеева на съемочной площадке стала роль в сериале «Социальная защита». Телезрители смогут увидеть его уже в 2024 году.

О дате и месте прощания с Борисом Матвеевым будет сообщено дополнительно.

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