Илья Резник: «Мы создали Лайму Вайкуле назло Алле Пугачевой, когда с ней поссорились»

Известный поэт-песенник Илья Резник, который в соавторстве с композитором Раймондом Паулсом создал немало прекрасных песен для Лаймы Вайкуле и Аллы Пугачевой, вспомнил, как стала популярной Вайкуле.

Илья Резник рассказал, что это был успешный проект, придуманный им вместе с Раймондом Паулсом. По словам Резника, до них Лайма Вайкуле была ресторанной певицей. А на большой сцене она появилась в пику Алле Пугачевой.