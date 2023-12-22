Илья Резник: «Мы создали Лайму Вайкуле назло Алле Пугачевой, когда с ней поссорились»

Известный поэт-песенник Илья Резник, который в соавторстве с композитором Раймондом Паулсом создал немало прекрасных песен для Лаймы Вайкуле и Аллы Пугачевой, вспомнил, как стала популярной Вайкуле.
Илья Резник рассказал, что это был успешный проект, придуманный им вместе с Раймондом Паулсом. По словам Резника, до них Лайма Вайкуле была ресторанной певицей. А на большой сцене она появилась в пику Алле Пугачевой.
«Мы с Раймондом — соавторы, создавшие в свое время эту певицу назло Алле Борисовне, когда ненадолго с ней поссорились, вытащили Вайкуле из кабака, создали ей репертуар, вывели на сцену», - поделился Илья Резник.
Илья Резник. Фото: Global Look Press
Илья Резник предположил, что сегодня Лайма Вайкуле, скорее всего, нуждается в деньгах. Мэтр связал недавние заявления Вайкуле о том, что она якобы кормила весь Советский Союз, с тем, что сейчас у певицы не очень хорошее материальное положение.
По материалам MK.RU