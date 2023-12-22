Сергей Пенкин рассказал, что перенес концерт в Дубае на лето из-за вспышки гриппа

Певец Сергей Пенкин озвучил действительную причину отмену своего концерта в Дубае 24 декабря. Как выяснилось, выступление Пенкина в Дубае перенесено на лето из-за вспышки гриппа на этой территории, а не в связи с вручением ему награды по поводу присвоения звания «Заслуженный артист РФ».

Ранее сообщалось, что Пенкин отказался петь в Дубае 24 декабря, так как на эту же дату назначена торжественная церемония. Как выяснилось, мероприятие в Москве состоится 27 декабря .

«Мероприятие пройдет на Большой Пироговке, в центральном здании МПГУ», — поделился Сергей Пенкин.

Напомним, высокое звание было присвоено Сергею Пенкину в начале декабря.

По материалам НСН

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