Полиция проверяет сообщения о смерти участницы шоу «Пацанки» Дианы Янголенко

Полиция Санкт-Петербурга сейчас проверяет информацию о смерти 21-летней звезды шоу «Пацанки» Дианы Янголенко, которую в Сети распространил ее молодой человек.

Он рассказал, что на днях Диана отдыхала в неких апартаментах в Санкт-Петербурге и якобы попробовала необычный напиток, смешав алкоголь с запрещенными веществами. А потом девушка просто перестала выходить на связь.

Парень отправился в апартаменты и наткнулся на опечатанную дверь. Таким образом, он решил, что Диана Янголенко скончалась, и сообщил об этом в соцсети.

Родители Дианы Янголенко информацию о смерти дочери не подтверждают, поскольку не получали никаких доказательств этого. На связь Диана по-прежнему не выходит.

По материалам телеграм-канала SHOT

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