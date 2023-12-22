Хирург Хайдаров о предстоящей пластической операции Киркорова: «Будет еще круче, чем в прошлом году»

Пластический хирург Тимур Хайдаров, который в прошлом году оперировал поп-короля Филиппа Киркорова, превратив 56-летнего певца в юного и стройного мужчину, сообщил, что исполнитель вновь готовится лечь под нож.

По словам доктора, первые результаты вмешательства поклонники Филиппа Киркорова смогут оценить уже в феврале. Хайдаров дал понять, что коррективы во внешности звезды произведут фурор.

«Первые результаты вы увидите уже в феврале. Поверьте, будет еще круче и неожиданнее, чем в прошлом году. Это будет новый Филипп Киркоров», - рассказал Тимур Хайдаров.

Таким образом, информация о болезни Филиппа Киркорова, которую активно распространяет в Сети певица Слава, не соответствует действительности. Знаменитости встретились на вечеринке Насти Ивлеевой, которая состоялась накануне. Певица Слава призналась, что вид Филиппа Киркорова - катетер и перевязанная рука - ее напугали.

По материалам kp.ru

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».