Пенкин отменил концерт в Дубае ради церемонии присвоения ему звания Заслуженного артиста России

В ближайшее воскресенье, 24 декабря, должен был состояться концерт известного исполнителя Сергея Пенкина в Дубае. Но недавно стало известно, что на эту же дату назначено проведение торжественной церемонии присвоения Сергею Пенкину высокого звания «Заслуженный артист России».

Она пройдет в Училище имени Гнесиных, где преподает Сергей Пенкин. Узнав о совпадении, вокалист отменил концерт. Теперь его выступление в Дубае состоится только в июне 2024 года.

Напомним, звание заслуженного артиста России было присвоено Сергею Пенкину в начале декабря в знак его заслуг в творчестве.

По материалам телеграм-канала Mash

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