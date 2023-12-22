Экс-участница «Дома-2» Нелли Ермолаева на прощании с Дмитрием Красиловым: «Он был на моей свадьбе и говорил, что хочет семью»

Бывшая участница «Дома-2», телеведущая и бизнесвумен Нелли Ермолаева вместе с мужем присутствовали на церемонии прощания с танцором и шоуменом Пухляшом Дмитрием Красиловым. Нелли была едва ли не единственной знаменитостью, пришедшей отдать дань памяти покойному.

Траурная церемония состоялась в эту пятницу, 22 декабря, на Троекуровском кладбище Москвы. Проститься с Пухляшом пришли порядка ста человек, в основном, друзья, близкие и немногочисленные поклонники покойного.

Нелли Ермолаева рассказала, что дружила с Пухляшом несколько лет. На здоровье он никогда не жаловался и избавляться от лишнего веса тоже не планировал.

«Мы с ним дружили три года, Дима был на моей свадьбе и все время повторял: «Я хочу так же, как вы, хочу семью», — поделилась Нелли Ермолаева.

Напомним, Дмитрий Красилов скоропостижно скончался 18 декабря, ему было 29 лет. Похоронят Пухляша 23 декабря на родине, в Алтайском крае.

По материалам MK.RU

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