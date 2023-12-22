Сценарист «Слова пацана» Андрей Золотарев о продолжении сериала: «Это полностью зависит от Жоры Крыжовникова»

Накануне, 21 декабря, вышла финальная серия ставшего мегапопулярным в России и за ее пределами сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Разумеется, поклонники уже жаждут увидеть продолжение.

Сценарист картины Андрей Золотарев рассказал, что у него достаточно материала для съемок не только второго, но и третьего сезона сериала. А вот будут ли они сняты, зависит не от него, а от режиссера фильма Жоры Крыжовникова. По признанию Золотарева, Крыжовников в последнее время работал в таком напряженном графике, что никто не решался обсуждать с ним варианты продолжения картины.

Между тем, Андрей Золотарев обнадежил фанатов сериала, фактически пообещав им, что уже ближайшее время обсудит с Жорой Крыжовниковым работу над вторым сезоном «Слова пацана».

«Будет ли второй, третий сезон — это целиком и полностью зависит от Жоры Крыжовникова. И вот сейчас как раз то время — в ближайшие дни, — когда мы сможем об этом поговорить», — отметил сценарист Андрей Золотарев.

По материалам tsargrad.tv

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».