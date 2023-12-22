Тело 21-летней звезды шоу «Пацанки» Дианы Янголенко обнаружено в номере отеля

В фанатских пабликах шоу телеканала «Пятница!» «Пацанки» распространяется информация о смерти 21-летней звезды этого проекта Дианы Янголенко. Сообщается, что тело девушки было обнаружено в гостиничном номере.

При каких обстоятельствах скончалась Диана Янголенко и что стало причиной ее смерти, пока не уточняется.

Поклонники проекта признаются, что шокированы этой информацией. Они заявляют, что не хотят верить в произошедшее. Многие признаются, что Диана Янголенко была их фавориткой во время участия во шоу «Пацанки».

Напомним, это не первая трагедия с участницами шоу «Пацанки», случившаяся в этом году. Минувшим летом трагически погибла 21-летняя звезда «Новых пацанок» Юлия Михайлова. Девушка разбилась насмерть, выпав из окна многоэтажного дома.

По материалам starhit.ru пацанки

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