Антон Богданов из «Реальных пацанов» женился на Лауре Кемстач

Антон Богданов, которого поклонники знают по сериалу «Реальные пацаны» и военной драме «Т-43», в которой он снимался вместе с Сашей Петровым, официально женился на своей возлюбленной Лауре Кемстач. У новоиспеченной невесты есть взрослый сын Леон, который снялся в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Кстати, о пробах в криминальную драму мама Леона узнала от друга семьи Александра Петрова, именно он посоветовал пасынку Антона попробоваться в этот сериал. Леон даже не ожидал, что получит роль Пальто в этой ленте.

Сам Богданов дал понять, что они с женой сыграли тайную свадьбу, чтобы не привлекать лишнего внимания. Предложение руки и сердца Лауре актер сделал еще три года назад.

«Свадьба была в Петербурге, роспись в загсе. Пригласили только самых близких и друзей. Попозже мы поедем отдыхать вместе», - добавил Антон Богданов.

С пасынком Леоном актер с легкостью нашел общий язык. Они прекрасно ладят.

По материалам «СтарХит»