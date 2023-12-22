На Троекуровском кладбище проходит прощание с Дмитрием Красиловым, его похоронят в Алтайском крае

Никто из окружения Дмитрия Красилова не ожидал, что встреча с ним на одной из недавних ковровых дорожек станет последней. Всего несколькими часами ранее Пухляш веселился и общаться с журналистами, а приехав домой, резко почувствовал себя плохо. Этот день стал для него роковым. Шоумен скоропостижно скончался.... Впереди у 29-летнего парня были большие планы, он мечтал встретить Новый год с мамой. И не успел. В пятницу, 22 декабря, в траурном зале Троекуровского кладбища проходит гражданская панихида с Дмитрием Красиловым. Друзья, близкие, коллеги и конечно же, поклонники пришли проститься с ним. Его похоронят на родине в Алтайском крае.

В траурном зале находится и мама Дмитрия. Она старается держаться, но слезы все равно подступают и душат. Женщина поблагодарила всех, кто пришел проститься с ее сыном.

«Хочется плакать, хочется улыбаться, потому что вспоминать его нужно со светлыми чувствами. Очень хочется поддерживать близких Димы. У него потрясающая семья», — отметила одна из подруг Пухляша Дмитрия Красилова.

В СМИ писали о том, что послужило причиной смерти молодого человека. По одним данным, у него были проблемы с сердцем, по другим — эндокринные заболевания.

По материалам «СтарХит»