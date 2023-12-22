Костомаров после ампутации стоп: «Планирую встать на сноуборд в Сочи»

Роман Костомаров постепенно привыкает к жизни на протезах. После ампутации стоп и кистей рук олимпийский чемпион сумел встать на ноги, хотя это было непросто. Еще во время болезни врачи не давали каких-либо гарантий, что спортсмен сумеет выжить. Надежда была только на сильное сердце фигуриста. Никто и предположить не мог, что за такой короткий срок Роман Костомаров пройдет реабилитацию и сумеет выйти на лед. Не так давно вместе с Татьяной Навкой фигурист откатал свою олимпийскую программу, которая принесла им золотую медаль. Останавливаться на этом спортсмен не собирается. У него еще много планов. Рядом с фигуристом всегда его жена Оксана Домнина. Она стала Ангелом-хранителем для олимпийского чемпиона.

«Теперь хочу встать на сноуборд. Как появится время, обязательно попробую. Скорее всего, это будет Сочи», — поделился олимпийский чемпион со «СтарХитом».

Спортсмен дал понять, что доволен уже и тем, что сейчас находится не в лежачем положении. Роман Костомаров может двигаться, тренироваться. Правда пока ему сложно выполнять привычные дела: умыться, почистить зубы или просто почесать за ухом.