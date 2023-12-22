Анатолий Руденко согласен отдать дочь в кино: «Мы готовы к тому, что она захочет попробовать себя в качестве актрисы»

Анатолий Руденко когда-то строил отношения с Дарьей Поверенновой и Татьяной Арнтгольц, но не на одной из них не женился. Избранницей актера стала Елена Дудина, с которой он познакомился на съемочной площадке. Между ними тут же пролетела искра, симпатия была обоюдной. Руденко оставил Повереннову ради новых отношений. Спустя некоторое время он женился на Елене. У пары есть общая дочка Милена.

Звезда сериала «Две судьбы» признался, что если их с женой дочка решит попробовать себя в актерстве, они не станут ее отговаривать. Ведь оба они снимаются в сериалах. Милена вполне может продолжить актерскую династию. Также Анатолий Руденко дал понять, что его дочке больше всего нравился вокал. Сейчас она увлекается корейскими танцами, кроме того девочка посещает дополнительные занятия.