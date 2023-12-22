Анатолий Руденко согласен отдать дочь в кино: «Мы готовы к тому, что она захочет попробовать себя в качестве актрисы»

Анатолий Руденко когда-то строил отношения с Дарьей Поверенновой и Татьяной Арнтгольц, но не на одной из них не женился. Избранницей актера стала Елена Дудина, с которой он познакомился на съемочной площадке. Между ними тут же пролетела искра, симпатия была обоюдной. Руденко оставил Повереннову ради новых отношений. Спустя некоторое время он женился на Елене. У пары есть общая дочка Милена.
Звезда сериала «Две судьбы» признался, что если их с женой дочка решит попробовать себя в актерстве, они не станут ее отговаривать. Ведь оба они снимаются в сериалах. Милена вполне может продолжить актерскую династию. Также Анатолий Руденко дал понять, что его дочке больше всего нравился вокал. Сейчас она увлекается корейскими танцами, кроме того девочка посещает дополнительные занятия.
«Мы готовы к тому, что она в какой-то момент захочет попробовать себя в качестве актрисы. Как родители, мы хотим дать ей максимум, а она пусть сама выбирает. Если она переключится на актерскую профессию, будем только за», — признался Анатолий Руденко в интервью Teleprogramma.pro.