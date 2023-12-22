Анастасия Волочкова назвала самым ценным подарком в жизни доброе отношение людей

Анастасия Волочкова не стала скрывать, что самым ценным подарком в жизни считает радость и доброе отношение людей, которое ощущает, несмотря на мнение хейтеров.

Бывшая прима-балерина Большого театра часто сталкивается с недовольством публики в свой адрес. Кроме того, она не раз становилась героиней светских сплетен. Балерина, к примеру, обиделась на Сергея Лазарева за то, что тот не стал с ней фотографироваться на ковровой дорожке. Сам певец заявил, что у него просто не было возможности позировать со всеми, кто его об этом просил. Зато компанию Анастасии Волочковой на фотосессии перед журналистами составил поп-король сцены Филипп Киркоров.

Экс-прима-балета уже привыкла к хейту в свой адрес. Волочкова считает, что окружающие в большинстве своем всего лишь завидуют ее роскошной жизни. При этом артистка ценит доброе к ней отношение.

По материалам Dni.ru